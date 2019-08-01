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Лето прошло: россиянам пообещали аномально холодный август

11:32
  • четверг
  • 01 августа 2019

Тепло пробьется лишь к концу месяца

Синоптики россиян разочаровали: ожидать существенного потепления в августе не приходится. В Гидрометцентре утверждают, что об аномалии говорить преждевременно – тем не менее, температурный фон будет на полградуса-градус ниже климатической нормы.
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Самой холодной окажется первая декада августа. Ниже нормы температура опустится в Центральном федеральном округе, а также в большинстве районов Северо-Западного и на севере Южного округов.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается примерно на полградуса ниже нормы. То есть если должно быть 16,5–17 градусов, то, соответственно, будет на полградуса холоднее", - цитирует РБК ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса. Эксперт считает, что такое отклонение нельзя назвать аномальным.

По данным Московского метеобюро, в столице в первой декаде воздух едва прогреется до  14–19 градусов. Это примерно на 4–6 градусов ниже климатической нормы. К концу месяца россиян все же порадуют теплые деньки - температура будет подниматься до 20-25 градусов.

Тем временем одна аномалия уже зафиксирована. День 31 июля стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений в столице. На станции ВДНХ термометры показывали всего 8 градусов тепла – в то время как по среднесуточным температурам этот летний день считается самым теплым.

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