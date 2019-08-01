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"Очень похожи": жена Газманова показала фото красавца-сына

11:57
  • четверг
  • 01 августа 2019

Филиппа сравнили с его знаменитым отчимом

50-летняя Марина Газманова, супруга певца Олега Газманова, показала своего 22-летнего сына Филиппа, которого она родила от Вячеслава Мавроди - племянника Сергея Мавроди, основателя финансовой пирамиды. 

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Супруга народного артиста России выложила в Instagram фото, на котором она стоит с Филиппом на веранде какого-то дома или ресторана. Марина облачена в красное платье, а ее сын красуется в синем костюме. Женщина повернулась к фотографу спиной, продемонстрировав стройную фигуру и спрятав свое лицо.

"Мама и сын - всегда тепло, даже когда на улице свежо. Лето возвращайся, у нас еще целый месяц. Большие планы!" - написала Газманова. 

Подписчиков удивило неожиданное сходство Филиппа и его отчима. Кроме того, они приняли Марину за молодую девушку - до того она стройна и обворожительна. 

- Фотки только с мамой. А где с невесткой.

- Как на Олега похож, хоть и не родной. Бывает ведь такое.

- Никогда бы на минуту не подумала, что не родной... очень похожи.

- Мама как девушка рядом. Я сначала подумала: "О, Филипп с девушкой". 

- Я думала, что Ваш сын с девушкой. 

- Красивые. 

Напомним, что Газманов и Муравьева живут вместе с 1997 года. Поженились они в 2003 году, когда у них родилась дочка Марианна. У певца также есть сын Родион от первого брака. К тому же он усыновил сына Муравьевой, которого та родила от племянника Мавроди. 

Недавно Филипп купил себе дорогую иномарку и во время фотосессии показал в камеру средний палец, чем вызвал гнев интернет-пользователей. 

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