Москвичи могут получить психологические консультации в 13 парках города

Помощь населению окажут бесплатно

В 13 парках Москвы в августе можно будет получить бесплатную консультацию психолога. Специалисты Московской службы психологической помощи будут принимать горожан по будням с 16:00 до 18:00.

Как сообщает mos.ru, на индивидуальных и групповых консультациях и тренингах будут говорить о взаимоотношениях в семье, душевном здоровье, разрешении конфликтов и личностном развитии.

"С августа наши психологи присоединятся к работе павильонов "Здоровая Москва" в 13 парках столицы. Для москвичей будут проводиться лекции, тренинги и индивидуальные консультации. Ведь душевный комфорт — это гарант счастливой и долгой жизни", — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Психологи объяснили, что в мегаполисе люди часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями, которые могут приводить к таким негативным последствиям, как нервные срывы, эмоциональное выгорание, психосоматические заболевания, депрессия и другие. Чтобы нормализовать психологический климат и снизить эмоциональное напряжение, необходимо заботиться о себе: уделять время семье, любимым занятиям, находить время для отдыха.

"Общение с психологами позволит найти внутренние ресурсы, поднимет настроение, поможет справиться с проблемами и преодолеть любые жизненные трудности. Очень важно найти в городской суете место, где можно успокоиться, поразмышлять о важном и почувствовать заботу о себе", - добавил Иннокентий Постников, заместитель директора Московской службы психологической помощи населению города Москвы.

Занятия в рамках проекта "Здоровая Москва" проходят в ландшафтном парке "Митино", парках "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", в Лианозовском и Гончаровском парках, парке Олимпийской деревни, в скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", а также в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".