Сбежавший Порошенко умоляет оставить его в живых

Экс-президент Украины сделал признание

Петр Порошенко надеется прожить еще десять лет. Более того, бывший президент Украины рассчитывает на карьеру депутата Европарламента – в том случае, если Незалежная все же войдет в ЕС.

"Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свои полномочия депутата Европейского парламента", — признался Порошенко в интервью "Украинской правде". Политик отвечал на вопрос, кем он видит себя через 10 лет.

Как стало известно ранее, бывший президент Украины Петр Порошенко в конце июля отказался от государственной охраны и уехал с семьей за границу. На родине политик проходит фигурантом по 11 уголовным делам. Команда экс-президента серьезно обеспокоена – даже его приближенные считают, что бывшего украинского лидера может ждать серьезное наказание. Его советники ищут помощи в США, сам Порошенко сейчас находится в Стамбуле.