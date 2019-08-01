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Сбежавший Порошенко умоляет оставить его в живых

12:13
  • четверг
  • 01 августа 2019

Экс-президент Украины сделал признание

Петр Порошенко надеется прожить еще десять лет. Более того, бывший президент Украины рассчитывает на карьеру депутата Европарламента – в том случае, если Незалежная все же войдет в ЕС.
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"Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свои полномочия депутата Европейского парламента", — признался Порошенко в интервью "Украинской правде". Политик отвечал на вопрос, кем он видит себя через 10 лет.

Как стало известно ранее, бывший президент Украины Петр Порошенко в конце июля отказался от государственной охраны и уехал с семьей за границу. На родине политик проходит фигурантом по 11 уголовным делам. Команда экс-президента серьезно обеспокоена – даже его приближенные считают, что бывшего украинского лидера может ждать серьезное наказание. Его советники ищут помощи в США, сам Порошенко сейчас находится в Стамбуле.

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