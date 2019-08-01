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Россиянин жестоко расправился с убийцей своего кота

12:21
  • четверг
  • 01 августа 2019

Кровь за кровь

Жителя Амурской области приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство своего знакомого. Подсудимый пошел на преступление после смерти кота. 
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Портал АСН24 сообщает, что в ноябре прошлого года амурчанин заподозрил знакомого в причастности к убийству его кота. Во время перепалки подсудимый выстрелил в оппонента из ружья. Пострадавший скончался от полученных ран. 

Задержанный отказался признать свою вину. По словам хозяина кота, он хотел лишь напугать потерпевшего, а выстрел произошел случайно. 

После допроса свидетелей и заключения экспертов судья Архаринского районного суда счел мужчину виновным в умышленном причинении смерти другому человеку. 

Каким образом погиб кот, не уточняется. 

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