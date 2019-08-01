Россиянин жестоко расправился с убийцей своего кота

Кровь за кровь
Жителя Амурской области приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство своего знакомого. Подсудимый пошел на преступление после смерти кота.
Портал АСН24 сообщает, что в ноябре прошлого года амурчанин заподозрил знакомого в причастности к убийству его кота. Во время перепалки подсудимый выстрелил в оппонента из ружья. Пострадавший скончался от полученных ран.
Задержанный отказался признать свою вину. По словам хозяина кота, он хотел лишь напугать потерпевшего, а выстрел произошел случайно.
После допроса свидетелей и заключения экспертов судья Архаринского районного суда счел мужчину виновным в умышленном причинении смерти другому человеку.
Каким образом погиб кот, не уточняется.