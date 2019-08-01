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Обнищавшая Джоли променяла детей на деньги

12:36
  • четверг
  • 01 августа 2019

Актриса решилась на отчаянный шаг

Анджелине Джоли удалось в очередной раз удивить всех. После трехлетнего скандального бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, в которам шла битва за детей, голливудская звезда неожиданно оставила наследников с отцом.

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Объясняется это, как говорят инсайдеры, бедственным финансовым положением Джоли. Актриса поиздержалась – и очень рада новой работе в фильме "Вечные". Блокбастер по комиксам издательства Marvel выйдет на экраны в 2020 году, так что этим летом активно идут съемки.

"Анджелина сейчас очень нуждается в деньгах, и это сыграло на руку Брэду. Джоли играет в новом фильме, который снимают в Великобритании. Так что ей пришлось оставить детей с Питтом в Лос-Анджелесе, пока сама она на заработках в Европе", - цитирует инсайдера издание New Idea.

Анджелина Джоли впервые после разрыва с Брэдом Питтом в 2016 году оставляет детей. При этом 18-летний Мэддокс недавно заявил, что намерен отсудить у матери опеку над несовершеннолетними Шайло, Захарой, Паксом, Ноксом и Вивьен. А позже и 13-летняя Шайло заявила, что не желает больше жить в таких невыносимых условиях.

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