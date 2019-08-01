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Собянин поделился воспоминаниями о том, как возрождалась ВДНХ

15:24
  • четверг
  • 01 августа 2019

10 лет назад на территории ВВЦ жарили шашлыки и продавали ширпотреб

Сегодня юбилей отмечает одно из любимых мест отдыха москвичей и гостей города. ВДНХ - 80 лет! Менялись эпохи, а вместе с этим и наполнение выставки и даже ее название. Но она всегда оставалась местом, куда хочется вернутся.

Сегодня с праздником коллектив ВДНХ поздравил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". Он рассказал об этапах возрождения и планах развития территории Выставки достижений народного хозяйства.

Примерно 10 лет назад выставка превратилась в "главную шашлычную страны с сотнями палаток и мангалов". На ней было более 300 объектов самостроя, в том числе пристроек к историческим павильонам, которые сдавались в аренду под склады и торговые точки. Почти все исторические здания находились в аварийном состоянии.

"Лично мне было стыдно, что в Москве творится такое. Надо было что-то делать", - отметил Собянин.

В конце 2013 году президент России Владимир Путин передал Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) в ведение правительства Москвы и вернул себе прежнее название - "Выставка достижений народного хозяйства" (ВДНХ).

В последние годы, после того как комплекс перевели в собственность города, здесь проводят большую реконструкцию. Уже обновили почти все павильоны, многим вернули исторический вид, привели в порядок дорожки, клумбы и фонтаны.

В скором времени на ВДНХ появятся тематический парк аттракционов "Город будущего", павильон корпорации "Росатом", музей хлеба, музей нефти, музей РЖД, музейно-выставочный комплекс гаража особого назначения ФСО России, Центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды, музей "Союзмультфильма", музей народов Востока, Центральный дом автоспорта, музей Олимпийского комитета России и скалолазный центр.

После открытия обновленной зоны ЭКСПО, ВДНХ снова сможет проводить выставки мирового уровня, отметил Собянин.

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