"УмаТурман" и "Земляне" споют на юбилее ВНДХ

Выставке исполнилось 80 лет

Отмечать юбилей на ВДНХ будут до конца недели. Мероприятия на любой вкус, вход - свободный.

День собственного юбилея главная выставка страны намерена вписать в историю. Посетителей ждут более полусотни ярких мероприятий на двадцати площадках. Сориентироваться помогают необычные арт-объекты. Их установили по всей территории. Самый грандиозный - парящий мост французского художника Оливье Гросстета. Мост собирали здесь же, на протяжении 5 дней все желающие. Символ легкости, путешествий и детской мечты.

А в это время в местном ЗАГСе сбываются взрослые мечты. Десятки пар именно сегодня и именно на ВДНХ решили подать заявление и зарегистрировать свой брак. В подарок - праздничная лотерея, сладости и возможность посадить дерево в саду молодоженов. После такого останется лишь построить дом и родить сына.

Все праздничные дни - на площади Промышленности - гастрономический фестиваль "Дружба народов" с пловом и драниками. На Центральной аллее в субботу обещают морской карнавал. Под восхищенные возгласы и бурные аплодисменты пройдут герои водных представлений "Москвариума". Кстати, по случаю юбилея здесь дарят подарки именинникам. Все посетители, отмечающие свой день рождения с 1 по 5 августа, смогут пообщаться с нерпами, скатами и акулами в экспозиции Аквариума бесплатно.

Свободный вход будет и на многие выставки. Кураторы постарались. Хочется увидеть все. Во-первых, только что открывшийся музей ВДНХ. Во-вторых, сразу четыре интереснейшие экспозиции. Одни рассказывают историю создания знаменитого комплекса - в фотографиях и архивных документах. Другие дают возможность увидеть работы Пикассо, Пластова, Поленова. А также еще глубже узнать Рерихов. Отца и сына.

Сегодня на ВДНХ будет очень много знаменитостей. В юбилейном концерте - Тамара Гвердцители и Валерия, "Земляне" и "УмаТурман". А также джаз, соул и классика. Будет даже балет и море поздравлений.

Выставку посещают по 30 миллионов человек в год. Но, судя по юбилейной программе и настрою зрителей, ВДНХ установит еще немало рекордов.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, Арсений Калашников. "ТВ Центр".