В Москве обсудили проекты по улучшению качества жизни в регионах

Спикерами пресс-конференции "Практики регионального управления" стали вице-губернаторы регионов

Как субъекты России работают над повышением качества жизни граждан? Этот и другие важнейшие вопросы обсудили на большой пресс-конференции "Практики регионального управления".

В Москве собрались десятки специалистов профильных областей. В качестве главных спикеров выступили вице-губернаторы регионов. Их проекты по улучшению качества жизни населения и развитию потенциала россиян высоко оценил Экспертный институт социальных исследований. Как отмечают его сотрудники, необходимо выявлять успешные региональные практики и использовать их повсеместно. Важнейшим аспектом остаётся взаимодействие представителей власти с гражданами. Благодаря прямому диалогу, можно в короткие сроки обозначить приоритеты и приступить к разработке инициатив.

"Есть проекты, которые направлены на поддержку отдельных нуждающихся категорий граждан: маломобильных граждан, малообеспеченных граждан, молодых семей, пенсионеров, ветеранов войны. Отдельные направления, которые мы сейчас вычленяем для себя - это поддержка и выделение такой категории граждан, как предпенсионеры. Каждый регион тоже стремится найти свои особые подходы для повышения качества жизни", - заявил руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Благодаря подобным инициативам, в Ленинградской области на территории дачных массивов построили 34 модульных медпункта. Летом в этом районе проживают сотни семей. Садовые товарищества расположены вдали от города и зачастую - в труднодоступных местах. Медпункты оборудованы всем необходимым для оказания первой помощи. В выходные дни круглосуточно дежурят выездные бригады врачей.