Ректоры вузов подвели итоги приемной кампании

Высшей школе экономики эта приемная кампания принесла рекорд

Итоги приёмной кампании этого года подвели ректоры некоторых российских вузов. Так, до 96 баллов вырос средний результат ЕГЭ у абитуриентов МГИМО.

Со 100 баллами поступают более половины бывших школьников. Победители и призёры всероссийской Олимпиады претендуют на треть мест в университете. Высшей школе экономики - эта приёмная кампания принесла рекорд. На бюджете в московском кампусе вуза захотели учиться около 30 тысяч выпускников. Самое популярное направление подготовки - компьютерные науки. А в МФТИ - средний балл на госэкзамене - 97 - остался на уровне прошлого года. Значительная часть абитуриентов поступает по целевому направлению.

"Все вузы, где конкурс поднялся в последнее время, их объединяет одна очень важная особенность. Все эти вузы - новаторские, они смело изменяют свои учебные программы, они стремятся идти в ногу со временем, и это привлекает молодежь. Сейчас школьники, и это очень хорошо, стали более прагматичными. И они в этом смысле, если есть интересные программы, если они чувствуют здесь движение и востребованность этих специальностей, они сюда активно идут", - сказал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.