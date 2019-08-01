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Ректоры вузов подвели итоги приемной кампании

14:57
  • четверг
  • 01 августа 2019

Высшей школе экономики эта приемная кампания принесла рекорд

Итоги приёмной кампании этого года подвели ректоры некоторых российских вузов. Так, до 96 баллов вырос средний результат ЕГЭ у абитуриентов МГИМО.

Со 100 баллами поступают более половины бывших школьников. Победители и призёры всероссийской Олимпиады претендуют на треть мест в университете. Высшей школе экономики - эта приёмная кампания принесла рекорд. На бюджете в московском кампусе вуза захотели учиться около 30 тысяч выпускников. Самое популярное направление подготовки - компьютерные науки. А в МФТИ - средний балл на госэкзамене - 97 - остался на уровне прошлого года. Значительная часть абитуриентов поступает по целевому направлению.

"Все вузы, где конкурс поднялся в последнее время, их объединяет одна очень важная особенность. Все эти вузы - новаторские, они смело изменяют свои учебные программы, они стремятся идти в ногу со временем, и это привлекает молодежь. Сейчас школьники, и это очень хорошо, стали более прагматичными. И они в этом смысле, если есть интересные программы, если они чувствуют здесь движение и востребованность этих специальностей, они сюда активно идут", - сказал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

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