Обряд жертвоприношения проведут для спасения Сибири от пожаров

Шаманы зарубят животных

Этнограф и шаман Тимофей Молданов сообщил, что 2 августа в Ханты-Мансийске проведут обряд жертвоприношения, чтобы потушить пожары в Сибири. Как предполагается, молитвы вызовут дождь на территориях, охваченных огнем.

"Кто-то петуха зарубит, кто-то коня, кто-то просто чай с хлебом будет есть-пить. Человека убивать никто не собирается", - заявил Молданов по поводу предстоящего обряда. По его словам, люди приедут в Ханты-Мансийск из других городов, чтобы вместе камлать, то есть вызывать духов во время мистического обряда.

Он призвал россиян совершать обряды и молиться в соответствии со своей религией, чтобы силой веры покончить с пожарами в Сибири. "Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!" - цитирует Тимофея Молданова "URA.RU".

Также сообщается, что 4 августа на острове Ольхон на Байкале проведут обряд, чтобы вызвать дождь на горящие леса Сибири.

По последним данным, площадь лесных пожаров в России превысила три миллиона гектаров.

Напомним, в феврале разразился скандал после того, как шаманы во время ритуала сожгли несколько верблюдов. Таким образом они хотели "помочь нашему государству, нашим людям, народу, населяющему нашу необъятную Родину".