Заснувший за рулем водитель устроил ДТП в центре Москвы

Водитель заснул за рулем

ДТП на Рубцовской набережной в Москве. Иномарка на полной скорости пробила ограждение и улетела в Яузу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло сегодня около четырех утра. Сотрудники МЧС на место происшествия прибыли незамедлительно. К этому времени машина уже полностью ушла на дно. Чтобы её достать, понадобилась помощь крана. В момент происшествия в салоне находился один водитель. Он не пострадал. Выбраться из воды ему помогли прохожие. Уже позже, наблюдая с берега, как достают его автомобиль, он заявил, что заснул за рулём.