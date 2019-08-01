ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заснувший за рулем водитель устроил ДТП в центре Москвы

15:02
  • четверг
  • 01 августа 2019

Водитель заснул за рулем

ДТП на Рубцовской набережной в Москве. Иномарка на полной скорости пробила ограждение и улетела в Яузу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло сегодня около четырех утра. Сотрудники МЧС на место происшествия прибыли незамедлительно. К этому времени машина уже полностью ушла на дно. Чтобы её достать, понадобилась помощь крана. В момент происшествия в салоне находился один водитель. Он не пострадал. Выбраться из воды ему помогли прохожие. Уже позже, наблюдая с берега, как достают его автомобиль, он заявил, что заснул за рулём.

Новости по теме
ДТП в Москве
ДТП в Москве
ДТП в Москве
ДТП в Москве
ДТП в Москве
ДТП в Москве
ДТП в Москве
ДТП в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.