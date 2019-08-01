"Я ошибся": беглый Порошенко выступил с неожиданным заявлением

Экс-президент Украины пытается оправдать свои просчеты

Петр Порошенко решил признать некоторые свои ошибки. В частности, кадровые – назначение своего бизнес-партнера Олега Гладковского на должность замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны. Это завершилось скандалом с хищениями в компании "Укроборонпром", в котором фигурировали имена самого Порошенко и его друга.

Оправдывая назначение Гладковского, Петр Порошенко заявил в интервью "Украинской правде", что был уверен в управленческих качествах своего приятеля. Однако из-за скандала, который на Украине окрестили "Свинарчук-гейт", политик сильно потерял в рейтинге. В то же время бывший президент считает, что свой промах он исправил – ведь Гладковского он в конце концов уволил.

По некоторым данным, настоящая фамилия Гладковского – Свинарчук, он ее в свое время сменил. Близкий к Петру Порошенко предприниматель, ставший политиком, в силу должностных обязанностей курировал работу "Укроборонпрома", пишет "Вести-Украина".

Первое уголовное дело было заведено еще в 2016 году. По данным следствия, за 2 года были заключены договоры на фиктивные поставки запчастей к военной технике. Речь шла о хищении с государственных заводов 56 миллионов гривен. Теперь же, как заверяет издание, сторонники Петра Порошенко в генпрокуратуре все дела по "Свинарчук-гейту" развалили – так что и экс-президент, и его приятель чувствуют себя в безопасности.

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