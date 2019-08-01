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Актер "Современника" поплатился за пародию на пьяного полицейского

15:50
  • четверг
  • 01 августа 2019

Дмитрий Смолев нелепо оправдался

Они хотели лишь посмешить публику, записали видеоролик и выложили в интернет, а в итоге главный участник оказался на скамье подсудимых. Актёр театра "Современник" Дмитрий Смолев арестован на восемь суток за то, что пародировал нетрезвого сотрудника Госавтоинспекции. Причём сыграл настолько профессионально, что в полиции вначале  даже стали искать хулигана-инспектора в своих рядах.

Он и не подозревал, что это будет настолько коварная роль. Вечером после спектакля, по дружбе согласился поучаствовать  в съемках музыкального клипа. В предложенный образ, впрочем, перевоплотился настолько, что и во время перерыва из него так и не вышел!

Премьера не замедлила себя ждать. Звездой интернета он стал благодаря "медвежьей услуге" одного из участников съемки - тот выложил "дурачества" в Сеть. А дальше уже началось совсем другое кино! Сотрудники полиции зрителями оказались внимательными. Шутку не оценили.

"Сотрудниками УВД по Центральному административному округу задержан лжесотрудник ГИБДД. В интернете была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел России", - сказал начальник управления информации, общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Выяснили, кто такой, и накануне очередного спектакля в театре задержали. Объяснения, конечно, выслушали.

"Просто там по клипу я останавливал машину и проверял права, и все, у водителя. А пока делали свет, переставляли, ну вот дурачились, снимали вот эту историю и всё, никаких там умыслов - по поводу оскорбить. Да я вам сейчас также могу сыграть - это ж просто роль!" - оправдался Дмитрий Смолов.

Оказалось - не просто. Под магию актерскую не попали. Дмитрия Смолева признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы, назначив восемь суток ареста. Интернет на эту новость отреагировал бурно. Ведь тема в искусстве безумно популярная! Да и из актёров, музыкантов - только ленивый себя в этом образе не попробовал. Одни писали - это что ж теперь всех сажать за выставление силовиков в неприглядном свете? Так можно и Максима Аверина за "Глухаря" привлечь. И Михаила Галустяна - за гаишника-взяточника или того же Шнура после его нелицеприятного клипа. Другие, впрочем, считают - это тот случай, когда и правда заигрались, ведь не клип, не кино, не театральная сцена. И стоит ли игнорировать ту самую грань, что разделяет реальную жизнь и искусство.

Юлия Богоманшина, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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Арестованный актер театра "Современник" Дмитрий Смолев
Арестованный актер театра "Современник" Дмитрий Смолев
Актер театра "Современник" Дмитрий Смолев в форме инспектора ДПС
Актер театра "Современник" Дмитрий Смолев в форме инспектора ДПС
Актер театра "Современник" Дмитрий Смолев
Актер театра "Современник" Дмитрий Смолев
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