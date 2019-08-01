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Щекотка оживила покойника во время похорон

13:32
  • четверг
  • 01 августа 2019

Участники церемонии были в шоке

38-летний житель индонезийского острова Роби Анджал разыграл свою смерть. Шутка растянулась на несколько дней и вызвала скандал. 
Покойница-москвичка до смерти напугала родственников на отпевании

23 июля жители деревни Танггумунг на острове Мадура узнали о скоропостижной смерти Роби Анджала. Друзья и знакомые покойника собственноручно вырыли могилу рядом с местом погребения индонезийского религиозного лидера Мохаммада Алави. 

Многие островитяне отложили свою работу, чтобы проводить односельчанина в последний путь. "Фермеры не поливали свои табачные растения, люди, работающие за городом, решили не ехать на работу", - рассказал изданию AsiaOne Абдул Халим.  

Однако на похоронах выяснилось, что покойник избежал тления и остался теплым, хотя смерть наступила четыре дня назад. Розыгрыш раскрылся окончательно, когда один из участников похорон пощекотал ногу Роби. Шутник пошевелился, чем крайне удивил и разозлил собравшихся. "Если бы он был здесь перед нами, мы бы закопали его наполовину, чтобы больше не играл со смертью", - сказал Абдул Халим. 

В чем заключался замысел Роби Анджала и почему он решился на такой розыгрыш, не уточняется. 

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