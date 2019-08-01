Щекотка оживила покойника во время похорон

Участники церемонии были в шоке

38-летний житель индонезийского острова Роби Анджал разыграл свою смерть. Шутка растянулась на несколько дней и вызвала скандал.

23 июля жители деревни Танггумунг на острове Мадура узнали о скоропостижной смерти Роби Анджала. Друзья и знакомые покойника собственноручно вырыли могилу рядом с местом погребения индонезийского религиозного лидера Мохаммада Алави.

Многие островитяне отложили свою работу, чтобы проводить односельчанина в последний путь. "Фермеры не поливали свои табачные растения, люди, работающие за городом, решили не ехать на работу", - рассказал изданию AsiaOne Абдул Халим.

Однако на похоронах выяснилось, что покойник избежал тления и остался теплым, хотя смерть наступила четыре дня назад. Розыгрыш раскрылся окончательно, когда один из участников похорон пощекотал ногу Роби. Шутник пошевелился, чем крайне удивил и разозлил собравшихся. "Если бы он был здесь перед нами, мы бы закопали его наполовину, чтобы больше не играл со смертью", - сказал Абдул Халим.

В чем заключался замысел Роби Анджала и почему он решился на такой розыгрыш, не уточняется.