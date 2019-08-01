Финляндия оправдалась за жесткий визовый режим с Россией

В Хельсинки надеются на понимание

Финляндия опасается оттока российских туристов из страны после ужесточения визового режима. В то же время, в МИД страны надеются на понимание со стороны граждан России: финны всего лишь требуют документы, которые предоставляются при обращении за визой в любую другую страну Шенгенского соглашения.

"Говорить об этом рано, но мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится", - приводит слова представителя МИД Финляндии Весы Хяккинена РИА Новости.

Дело в том, что в 2018 году россияне подали 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы. Получено в итоге 669 025 шенгенских виз – тогда как гражданам других стран было выдано лишь 99 953 разрешений.

Как стало известно, Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке. В МИД заявили, что всего лишь выполняют директивы Евросоюза.

Раньше финская сторона просила у россиян развернутый пакет документов лишь в отдельных случаях. Теперь же гражданам России придется подтверждать свой маршрут и убедить финскую сторону в своей платежеспособности. Уточняется, что это можно сделать с помощью справки о доходах с места работы или выписка с банковской карты за последние 3 месяца, пишет "Газета.ру".