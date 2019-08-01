ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия оправдалась за жесткий визовый режим с Россией

13:56
  • четверг
  • 01 августа 2019

В Хельсинки надеются на понимание

Финляндия опасается оттока российских туристов из страны после ужесточения визового режима. В то же время, в МИД страны надеются на понимание со стороны граждан России: финны всего лишь требуют документы, которые предоставляются при обращении за визой в любую другую страну Шенгенского соглашения.
Тысячи россиян не смогли получить визы в США

"Говорить об этом рано, но мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится", - приводит слова представителя МИД Финляндии Весы Хяккинена РИА Новости.

Дело в том, что в 2018 году россияне подали 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы. Получено в итоге 669 025 шенгенских виз – тогда как гражданам других стран было выдано лишь 99 953 разрешений.

Как стало известно, Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке. В МИД заявили, что всего лишь выполняют директивы Евросоюза.

Раньше финская сторона просила у россиян развернутый пакет документов лишь в отдельных случаях. Теперь же гражданам России придется подтверждать свой маршрут и убедить финскую сторону в своей платежеспособности. Уточняется, что это можно сделать с помощью справки о доходах с места работы или выписка с банковской карты за последние 3 месяца, пишет "Газета.ру".

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Финляндии
Полиция Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.