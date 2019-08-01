"У меня была зарплата по 500 тысяч": убийца красавицы-блогерши закатил истерику

Душегуб разоткровенничался

33-летний Максим Гареев, арестованный по делу об убийстве Екатерины Караглановой, похвастался образованностью и высоким заработком.

СМИ предположили, что Гареев зарезал Карагланову после того, как не смог расплатиться с ней за интим-услуги. Мужчина опроверг эту версию. "У меня четыре высших образования, я в Лондоне учился, у меня была зарплата по 500 тысяч, а после этого я сижу здесь. Это случилось не из-за денег. Это случилось спонтанно", - цитирует обвиняемого "360".

По словам Максима Гареева, он встречался с убитой два раза. "Она обычная проститутка. 10 тысяч в час. Если посмотрите комментарии в ее Instagram, там ее бывшие клиенты пишут. У нее было больше тысячи мужчин", - заявил уроженец Башкирии.

Ранее отец Гареева рассказал, что его сын набрал кредитов на несколько миллионов. Деньги он тратил на девушек и косметологов. Друзья мужчины сообщили, что он часто проявлял агрессию и лез в драку при малейшем поводе: "Макс всегда был таким суровым, брутальным уральским парнем".

Напомним, тело Екатерины Караглановой обнаружили 28 июля на улице Пырьева в Раменках. Преступник попытался спрятать труп в чемодане. Красавица училась в медицинском вузе и вела блог в Instagram. У нее было около 80 тысяч подписчиков.

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Видео: Максим Гареев на допросе