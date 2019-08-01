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Рогозин познакомил Путина с роботом "Федором"

15:11
  • четверг
  • 01 августа 2019

Он будет помогать экипажу при работе в открытом космосе

Развитие российской космической программы обсудил Владимир Путин. Он провел в Кремле встречу с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который доложил президенту о деятельности госкорпорации.

"Из важных пусков хотел бы отметить также запуск космической лаборатории "Спектр-РГ". Это важнейшая работа для Российской академии наук. Аппарат уходит сейчас в точку Лагранжа, и мы планируем получить очень серьёзные данные для нашей фундаментальной науки. Вместе с Академией наук это проводили, волновались, но всё прошло успешно. Важно также, ещё хотел бы доложить, уважаемый Владимир Владимирович, то, что мы уже приступили к подготовке пуска на Международную космическую станцию нового модуля. То есть мы, в отличие от наших партнёров – американцев, европейцев, планируем последовательно в 2020, 2021 и в 2022 годах запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что в этом году планируется осуществить около 40 запусков различных летательных аппаратов. Только за первые шесть месяцев их провели столько, сколько за весь прошлый год. Готовится к отправке на орбиту антропоморфный робот "Федор". Он будет помогать экипажу при работе в открытом космосе. В будущем его планируют использовать и для покорения дальнего космоса.

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