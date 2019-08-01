Нелады с "Ладой": "АвтоВАЗ" поднял цены на все модели

Стоимость выросла с 1 августа

"АвтоВАЗ" снова поднял цены. Автомобили Lada подорожали с 1 августа – причем на сей раз автопроизводитель решил не объяснять россиянам причины изменений в ценниках.

Автомобили Lada входят в число самых доступных машин на российском рынке. Правда, теперь самая недорогая из них - базовая комплектация седана Lada Granta - стоит 444 900 рублей. А самая дорогая - топовая Vesta Sport - обойдется в 1 057 900 рублей.

Подорожали все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray - включая вседорожные версии Cross. Их цена увеличилась на 5 тысяч рублей. Стоимость популярных универсалов и фургонов Largus возросла на 6 тысяч. И, наконец, на 7 тысяч дороже стали седаны и универсалы Vesta, передает Lada Online.

Отмечается, что это уже третье массовое повышение цен на автомобили Lada в 2019 году. В январе стоимость машин увеличилась в среднем на 15–20 тысяч рублей. Тогда причину автопроизводитель объяснил - увеличение ставки НДС до 20%.