В Москве заработал новый короткий номер 122 для туристов

Контакт-центр работает круглосуточно, без праздников и выходных

С 1 августа в Москве для туристов начал работать новый короткий номер 122, а также городской десятизначный номер +7 (495) 122-01-11 Московского центра информационной поддержки туристов. Теперь гости столицы могут выбрать, какой способ связи для них предпочтительнее: стационарный или мобильный. Контакт-центр работает круглосуточно, без праздников и выходных. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новые номера контакт-центра созданы Комитетом по туризму города Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе общегородского контакт-центра.

"Операторы контакт-центра консультируют на русском и английском языках, что, несомненно, является важным, учитывая рост количества иностранных туристов в Москве. Для создания Московского центра информационной поддержки туристов был использован накопленный опыт, в том числе горячей линии Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во время чемпионата мира по футболу 2018 года", — рассказали в комитете по туризму.

На короткий номер 122 можно позвонить с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и Московской области. Десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 работает для вызовов с мобильных и городских номеров из зарубежных стран и с территории России. Оплата звонков на оба номера производится в соответствии с тарификацией оператора абонента.

Операторы общегородского контакт-центра Москвы ответят на возникающие у туристов вопросы: как оплатить проезд в метро и доехать до аэропорта, как добраться из одной точки маршрута в другую и где взять напрокат велосипед. Также специалисты расскажут об интересных городских событиях и фестивалях, проходящих в столице, поделятся адресами музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей. Туристам подскажут адреса и время работы посольств, консульств и визовых центров, и, конечно, сотрудники центра обязательно придут на помощь в экстренной ситуации.

Получить консультацию можно на двух языках — русском и английском. В дальнейшем станут доступны китайский, французский, немецкий и испанский языки. Сейчас на линии работают 20 операторов, но при возрастании нагрузки на контакт-центр их число будет увеличиваться.

Отмечается, что прежние номера туристического колл-центра аннулируются и действовать уже не будут.