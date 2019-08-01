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Матч "Спартак" - "Динамо" переносить не будут

14:42
  • четверг
  • 01 августа 2019

Планы оппозиции провести митинг 3 августа не повлияют на игру

Футбольный матч четвертого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак-Динамо" не будут переносить, он состоится по расписанию третьего августа.

Согласно информации РПЛ, матч начнется в 19:00 на стадионе "Открытие-Арена". Трансляция начнется в 18:25 на телеканале "Матч Премьер". Комментировать игру будут Денис Казанский и Нобель Арустамян.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВД настаивает на переносе матча 4-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" из-за запланированной на 3 августа несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин.

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