По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы

Пять человек задержаны после массовых беспорядков в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Речь о незаконной акции, которая прошла в столице 27 июля. Задержаны в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Их обвиняют по двум уголовным статьям - массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает "ТВ Центр", подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас их допрашивают. Следствие будет просить суд о заключении под стражу. Известно, что планируется еще ряд задержаний.