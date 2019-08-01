К своему 80-летию ВДНХ запустила в сети 3D-маску дополненной реальности

Она сымитирует прогулки по площадке

ВДНХ запустила технологию дополненной реальности в социальной сети "Одноклассники".

На официальной онлайн-площадке ВДНХ в соцсети появилась ЗD-маска дополненной реальности. Ее выход приурочен к юбилею ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки.

Пользователи приложения OK Live и видеозвонков в "Одноклассниках" могут добавить к своей трансляции или звонку имитацию прогулки по ВДНХ и увидеть все знаковые культурные объекты площадки.

Маска доступна всем пользователям "ОК Live", а также в видеозвонках "Одноклассников" на iOS и Android. Чтобы запустить ее, необходимо создать трансляцию в "ОК Live", затем переключить изображение на фронтальную камеру, нажать на иконку маски и выбрать ВДНХ.