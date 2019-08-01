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Политолог назвал акцию 27 июля в Москве провокацией

14:59
  • четверг
  • 01 августа 2019

Выборы тут ни при чем

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин назвал провокацией митинг, который состоялся в Москве 27 июля. По его словам, это мероприятие не имело никакого отношения ни к выборам в Мосгордуму, ни к реальной политической борьбе. 
Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

"У всех этих митингов очень большая составляющая политической провокации, - заявил Костин. - Способ, которым действуют организаторы этого всего, те призывы, с которыми они обращаются, находятся за пределами легального политического повода. Никто из них не вспоминает и не собирается вспоминать про выборы в Мосгордуму. Никто из них не вспоминает о том, что надо пытаться юридическими методами обжаловать решения окружных избирательных комиссий".

Политолог напомнил, что в митинге 27 июля участвовало много иногородних граждан. "Всем хочется приехать на выходные в столицу и пошуметь", - сказал Константин Костин.

Он поддержал мнение столичного мэра Сергея Собянина о том, что беспорядки носили провокационный характер: "Если говорить о заявлении мэра, на мой взгляд, оно понятное, обоснованное". 

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября. 

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