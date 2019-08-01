Ляшко и Кличко объединяются против "зеленой чумы"

Лидер радикалов призвал "отбросить противоречия"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко решил договориться с главой партии "УДАР" Виталием Кличко о совместных действиях против "зеленой чумы", имея в виду политическую силу президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Ляшко также призвал лидеров всех партий отбросить все разногласия и объединяться, чтобы "стать сильнее и защитить Украину от "зеленой чумы". "Берегись!", - написал он в Facebook.

Ранее Ляшко отметил, что прошедшие выборы в Верховную Раду – это позор. "Народ мой, что ж ты наделал?! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за всё ответит очень скоро", - написал лидер Радикальной партии.

"Слуга народа" по итогам выборов может получить 254 места в парламенте. Между тем, по данным СМИ, в партии Зеленского наметился раскол.