Стало известно о болезни, из-за которой Ротару делают химиотерапию

Болезни преследуют артистку с молодых лет

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о давней болезни Софии Ротару, из-за которой певице якобы приходится исполнять песни под фонограмму.

71-летняя София Ротару, которая в последнее время редко радует поклонников своими выступлениями, спела на июльском фестивале "Славянский базар в Витебске". Присутствовавший на концерте Сергей Соседов заявил, что артистка выступала под фонограмму.

"Живого пения от Сони Ротару ожидать просто смешно. Такого быть не может: нельзя повернуть время вспять. Я в это не верю. У нее проблемы с легкими начались еще в 70-х годах. Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму: там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать", - цитирует его Sobesednik.ru.

Туберкулез легких у Софии Ротару выявили в 27-летнем возрасте, пишет портал "Дни.ру". Чтобы не разрушить музыкальную карьеру, она будто бы пила много лекарств и даже прошла через химеотерапию. По слухам, ей до сих пор делают химиотерапию.

Первый лечащий врач актрисы, профессор Владимир Навродский рассказал, что в 70-х годах его ужаснуло состояние артистки. "К сожалению, хронический бронхит – неизлечимая болезнь. Не понимаю, как София Михайловна с таким горлом могла вообще петь! Ее хронический бронхит наложился на симптомы астмы", - цитируют врача "Дни.ру".