Устала от истерик: 13-летняя Шайло отказывается жить с Джоли

Свой дом она называет "зоной бедствия"

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта так сильно устала от неусыпного контроля и истерик матери, что решила переехать к отцу. Другие дети голливудской звезды могут последовать ее примеру.

Осведомленный источник рассказал порталу NW, что Шайло устала нянчиться с мамой, которая из-за своих психологических проблем отказывается нормально питаться и худеет день ото дня. Обстановку в доме Джоли девочка назвала "зоной бедствия". Шайло до того устала от мамы, что даже согласилась переехать к бабушке и дедушке - родителям Питта.

По данным издания, Брэда Питта обрадовало решение дочери. "Это опустошит Энджи, когда она осознает, что Шайло покинула ее навсегда, но для него это значит частичное возвращение семьи", - сообщил источник. Он предположил, что и другие дети истеричной Джоли могут оставить ее.

Отметим, что эта информация выглядит довольно сомнительной. На днях Анджелину Джоли видели на улице в компании дочек Захары и Шайло. На опубликованных фото девочки отнюдь не выглядели несчастными.

По некоторым данным, из-за напряженного графика Джоли не может много времени проводить с детьми, поэтому часть лета они решили провести в доме отца.

Добавим, что Шайло славится своим свободолюбивым и решительным характером. Она с самого детства хотела стать мальчиком. Воплощая свою мечту в жизнь, подросток носит мужскую одежду и, как пишут СМИ, принимает гормональные препараты.

Анджелина Джоли и Брэд Питт, чей роман начался в 2005 году, развелись в 2019 году. При этом они не смогли до конца уладить вопрос об опеке над детьми.