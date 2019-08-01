Устала от истерик: 13-летняя Шайло отказывается жить с Джоли

Свой дом она называет "зоной бедствия"
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта так сильно устала от неусыпного контроля и истерик матери, что решила переехать к отцу. Другие дети голливудской звезды могут последовать ее примеру.
Осведомленный источник рассказал порталу NW, что Шайло устала нянчиться с мамой, которая из-за своих психологических проблем отказывается нормально питаться и худеет день ото дня. Обстановку в доме Джоли девочка назвала "зоной бедствия". Шайло до того устала от мамы, что даже согласилась переехать к бабушке и дедушке - родителям Питта.
По данным издания, Брэда Питта обрадовало решение дочери. "Это опустошит Энджи, когда она осознает, что Шайло покинула ее навсегда, но для него это значит частичное возвращение семьи", - сообщил источник. Он предположил, что и другие дети истеричной Джоли могут оставить ее.
Отметим, что эта информация выглядит довольно сомнительной. На днях Анджелину Джоли видели на улице в компании дочек Захары и Шайло. На опубликованных фото девочки отнюдь не выглядели несчастными.
По некоторым данным, из-за напряженного графика Джоли не может много времени проводить с детьми, поэтому часть лета они решили провести в доме отца.
Добавим, что Шайло славится своим свободолюбивым и решительным характером. Она с самого детства хотела стать мальчиком. Воплощая свою мечту в жизнь, подросток носит мужскую одежду и, как пишут СМИ, принимает гормональные препараты.
Анджелина Джоли и Брэд Питт, чей роман начался в 2005 году, развелись в 2019 году. При этом они не смогли до конца уладить вопрос об опеке над детьми.
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