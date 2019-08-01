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Захватывающая дух посадка лайнера

16:27
  • четверг
  • 01 августа 2019

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В интернете появилась видеозапись посадки самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates в лондонском аэропорту Гатвик. Из-за того, что в момент приземления над взлетно-посадочной полосой был густой туман, может показаться, что лайнер появляется из ниоткуда, передает ТВЦ.Ru.

Однако погодные условия никак не повлияли на посадку A380. Ролик же набрал уже более 100 тысяч просмотров.

В июне во французской Ницце самолет Кувейтских авиалиний во время посадки врезался в здание воздушной гавани.

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Посадка самолета в тумане
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