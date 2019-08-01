Спутник "ВДНХ-80" передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Аппарат был запущен почти месяц назад

В четверг малый космический аппарат "ВДНХ-80" передал аудиосообщение с текстом "80 лет ВДНХ", а также телеметрию с данными о космической погоде. Спутник был запущен на орбиту 5 июля.

Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки. "Отследить и принять сигнал со спутника "ВДНХ-80" уже удалось радиолюбителям из разных уголков России — Красноярска, Саранска, Благовещенска, а также других стран — от Германии до Эквадора", - говорится в сообщении на сайте Информационного центра правительства Москвы.

Посетителей ВДНХ ждут более полусотни ярких мероприятий на двадцати площадках. Отмечать юбилей будут до конца недели.