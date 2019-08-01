Принца Чарльза выбесила мерзкая привычка матери Елизаветы II

Любой к своим собакам иногда переходила все границы

Всем известно, что королева Великобритании Елизавета II очень любит собак породы вельш-корги-пемброк, однако члены семьи заметили за ней странную привычку.

Как-то раз принц Чарльз увидел, как его мать выискивала клещей в шерсти своих собак и бросала их в камин, пишет газета Express. В огне насекомые издавали громкий треск. Сын не выдержал и воскликнул: Серьезно? Это обязательно делать здесь?!".

Первый корги появился у Елизаветы II в 1944 году, с тех пор королева вырастила 30 собак такой породы. В 2015 году она приняла решение перестать разводить корги из-за возраста: 88-летняя Елизавета боялась споткнуться о них и упасть.

В апреле минувшего года умер последний корги королевы – пес по кличке Уиллоу. Он страдал от онкологического заболевания, и Елизавета разрешила его усыпить, чтобы облегчить страдания.

"Уиллоу был последней ниточкой, которая связывала ее с прошлым, родителями и собственным детством. Кажется, это конец эпохи", - писали тогда британские СМИ.