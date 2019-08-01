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Митинги и протесты: как наказывают в других странах

16:57
  • четверг
  • 01 августа 2019

Несанкционированные акции в Европе и США пресекают жестко

В четверг в Следственном комитете России сообщили, что по делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержаны пять человек. Их обвиняют по двум статьям уголовного кодекса – "Массовые беспорядки" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Следствие будет просить об их аресте, планируется еще ряд задержаний, передает ТВЦ.Ru.

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Между тем в Европе и ряде других стран участие в несанкционированных митингах может дорого обойтись протестующим. Суровое наказание, например, прописано в законодательстве Швеции. Организаторам незаконного собрания грозит лишение свободы до 4 лет, участникам – до 2 лет.

В Великобритании несанкционированные мероприятия ранжируются на массовые беспорядки (от 12 человек) и немассовые насильственные действия (от 3 человек). В первом случае каждому участнику грозит до 10 лет тюрьмы и (или) штраф, во втором – до 5 лет тюрьмы и крупный штраф.

В Новой Зеландии массовые беспорядки наказываются лишением свободы до 2 лет каждому участнику.  Незаконные собрания (достаточно 3 участников) наказываются лишением свободы каждого участника до года.

В США законы сильно разнятся в разных штатах. Так, в Калифорнии участие любого человека в незаконной акции, подстрекательство к участию в ней наказывается штрафом до одной тысячи долларов, либо тюремным заключением на срок до одного года, либо тем и другим вместе.

Заявление Сергея Собянина об акции протеста (видео) 

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