Музей истории ВДНХ открылся в день 80-летия главной выставки страны

В нем будет пять тематических зон

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл музей истории ВДНХ в день 80-летия главной выставки страны.

Кроме того, градоначальник вручил благодарности ветеранам, проработавшим на выставке. Некоторые отдали ВНДХ более 50 лет своей жизни.

"Хочу вручить награды нашим замечательным ветеранам, которые отдали значительную часть своей жизни ВДНХ. Во многом благодаря вашим стараниям ВДНХ сохранилась и будет служить на благо Москвы и москвичей", - заявил Собянин.

В свою очередь ветераны поблагодарили мэра и власти Москвы за работу по восстановлению выставки и благоустройству столицы.

"Я хочу поблагодарить вас за внимание к выставке, за большущий личный вклад. Ваша деятельность ограничивается не только восстановлением и снятием фанер с памятников. Мы знаем, что делается в Москве, и искренне можем быть благодарны вам лично и правительству Москвы", - отметил ветеран АО "ВДНХ" Вадим Саюшев.

Музей истории ВДНХ будет разделен на пять тематических зон, посвященных функциям выставки в разное время: "Дружба народов", "Смотр побед", "Всенародный университет", "Город чудес" и "Один день на выставке". Посетители смогут ознакомится с архивными фото, чертежами, документами и кинохроникой.