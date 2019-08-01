Музей истории ВДНХ открылся в день 80-летия главной выставки страны

Праздновать юбилей ВДНХ будут 4 дня

В четверг исполнилось 80 лет со дня открытия Выставки достижений народного хозяйства. Сейчас это крупнейший экспозиционный центр России и одно из самых популярных общественных пространств столицы. Праздновать юбилей ВДНХ Москва будет в течение четырех дней. Запланированы более 50 праздничных событий - концерты, театральные постановки, мастер-классы, гастрономический фестиваль и многое другое. В первый день торжеств открылся музей, посвященный истории главной выставки страны.

Вся история ВДНХ – в собрании уникальных экспонатов. 80 лет жизни легендарной выставки. Главное – это, конечно же, люди, которые создавали историю всесоюзной выставки. Первые посетители музея ВДНХ - его ветераны. Мария Семеновна Блюмфельд уже отметила столетний юбилей. 20 лет посвятила работе на ВДНХ. Была экскурсоводом в павильонах "Техника" и "Юные натуралисты", передает "ТВ Центр".

"Почти ни одна организованная экскурсия не могла проходить мимо, такие были экспонаты - живые, интересные. Дети творят то, что мы, взрослые, не можем представить. В нашем павильоне стоял работ, сделанный руками ребят, к нам шли все, потому что такого еще ни в одном павильоне не было", - рассказала она.

Ветеранов ВДНХ приветствует мэр Москвы Сергей Собянин. Ведь этот юбилей для них персональный праздник. "Многие посвятили этой работе всю свою жизнь, наверное, вам было непросто смотреть, что происходило с ВДНХ последние десятилетия, было такое ощущение, что мы безвозвратно теряем эту красавицу, она становилась все сумрачнее, грязнее и даже криминальнее. И вот благодаря коллективу ВДНХ, благодаря тысячам горожан, которые работали здесь, реставраторам, строителям - благоустраивали, восстанавливали - и сегодня ВДНХ снова стало любимым местом для москвичей", - отметил Собянин.

В честь юбилея легендарной выставки почетные грамоты и цветы мэр вручает всем, кто долгие годы сохранял и поддерживал всероссийскую выставку. Ученые, экскурсоводы и бывшие руководители ВДНХ. Все они помнят его непростую историю.

"Должен сказать, что выставочная деятельность никуда не уйдет из ВДНХ, понятно, что это огромный музейный комплекс, огромный развлекательный комплекс, природный, ландшафтный, но выставочная деятельность не уйдет. Более того, у нас достаточно большой проект, который уже начинается реализовываться: количество выставочных площадей увеличится в разы. Это будет крупнейший выставочный центр Москвы и один из крупнейших выставочных центров нашей страны", - сказал мэр.

Сегодня ВДНХ переживает второе "рождение". И это еще один – новый – этап её истории. Благодаря масштабной реставрации возрождаются исторические павильоны и легендарные фонтаны. Открылся самый большой в Европе океанариум, здесь же - живописный Ландшафтный парк и Техноград, а зимой заливают каток с искусственным льдом. Ежегодно выставку посещают 30 миллионов человек. А в будущем, когда здесь возобновят регулярную экспозицию, количество посетителей станет еще больше. Для них уже с четверга открыт и новый музей - истории ВДНХ.

Елена Сахно, "ТВ Центр".