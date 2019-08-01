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Собянин открыл ФОК с бассейном на востоке Москвы

18:02
  • четверг
  • 01 августа 2019

Новый спорткомплекс в четверг осмотрел Сергей Собянин

В четверг в столичном районе Новокосино открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Там смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и все жители окрестных кварталов, передает "ТВ Центр".

В просторном трехэтажном здании расположены тренажеры для так называемого "сухого плавания", раздевалки, медицинский и методический кабинеты. На базе нового ФОКа планируется открыть отделение водного поло и организовать тренировки для двух с половиной тысяч человек.

Для проведения соревнований в бассейне установлено оборудование, соответствующее современным мировым стандартам. Результаты спортсменов автоматически выводятся на цифровое табло.

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Сергей Собянин посетил физкультурно-оздоровительный центр
Сергей Собянин посетил физкультурно-оздоровительный центр
Физкультурно-оздоровительный центр
Физкультурно-оздоровительный центр
Бассейн
Бассейн
Физкультурно-оздоровительный центр
Физкультурно-оздоровительный центр
Бассейн
Бассейн
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