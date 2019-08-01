Собянин открыл ФОК с бассейном на востоке Москвы

Новый спорткомплекс в четверг осмотрел Сергей Собянин

В четверг в столичном районе Новокосино открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Там смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и все жители окрестных кварталов, передает "ТВ Центр".

В просторном трехэтажном здании расположены тренажеры для так называемого "сухого плавания", раздевалки, медицинский и методический кабинеты. На базе нового ФОКа планируется открыть отделение водного поло и организовать тренировки для двух с половиной тысяч человек.

Для проведения соревнований в бассейне установлено оборудование, соответствующее современным мировым стандартам. Результаты спортсменов автоматически выводятся на цифровое табло.