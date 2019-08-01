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Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

18:32
  • четверг
  • 01 августа 2019

Новая власть в показательном суде над предшественниками, очевидно, заинтересована

На Украине завели новое уголовное дело - уже 12-е по счёту - против бывшего главы государства Петра Порошенко. Основанием стал громкий скандал о хищениях в армии, который политик пытался замять в последние месяцы своего правления. Как утверждают СМИ, бывший киевский лидер надеется уйти от преследования на родине и уже попросил помощи в этом у американских лоббистских компаний. А пока Порошенко под предлогом отпуска уехал туда, где украинское правосудие его не достанет.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина.

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