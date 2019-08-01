Пассажир пытался привезти из Узбекистана котят за миллион рублей

На перевозчика экзотических питомцев завели уголовное дело

Неожиданная находка была сделана в аэропорту "Внуково". Таможенники изъяли у пассажира, прилетевшего из Узбекистана, шестерых котят азиатского леопарда.

Нелегальный груз, стоимость которого только по предварительным оценкам составляет более миллиона рублей, перехватили в "зелёном коридоре". Животные были спрятаны в пластиковые контейнеры, замотанные в полиэтиленовые пакеты, передает "ТВ Центр".

Никаких разрешительных документов на провоз такого багажа у мужчины не нашлось. Зато при обыске в его московской квартире обнаружили ещё и двух орангутангов, также ввезённых незаконно. Животных уже передали зоозащитникам.