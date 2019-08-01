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Лиза Галкина исполнила эффектное шоу в бассейне (видео)

17:57
  • четверг
  • 01 августа 2019

Девочка талантлива во всем, за что берется

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза похвасталась своими навыками плаванья и исполнила водное шоу.

Смелая девочка плавала в ластах и маске под водой на дне бассейна, исполняла разные стили плавания, подолгу задерживая дыхание. Отец девочки заснял представление на видео и наложил музыку из "Звездных войн". В конце восхищенный талантами дочери Максим Галкин громко поаплодировал, пишет teleprogramma.pro.

Пользователи социальных сетей пришли в не меньший восторг от представления девочки, кажется, что Лиза талантлива во всем, за что берется. "Не ребенок, а чудо какое-то, созданное природой", " Золотая рыбка", "Девочка-амфибия!!!", "Какая молодец! И красавица, и умница, и русалочка", "Чудесная и очень талантливая девочка!!!", - написали россияне в комментариях под видео.

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