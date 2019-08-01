Кинорежиссер Шахназаров советует не участвовать в незаконных митингах

Все они ведут к развалу страны

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров призвал не посещать несанкционированные митинги в Москве, поскольку они расшатывают общество и ведут к распаду страны.

"К санкционированным, согласованным с властями митингам у меня нет вопросов. А вот к незаконным, несанкционированным митингам у меня отношение совершенно отрицательное", - заявил журналистам кинорежиссер.

Шахназаров напомнил о событиях 1991 года, когда все началось с митингов, а закончилось развалом СССР. "У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества. Есть правила, есть закон, в соответствии с которым люди могут выражать свое мнение. <…> Если мы прекратим это делать, то вернемся к ситуации 1990-х годов, когда мы практически потеряли страну", - отметил он.

27 июля в Москве прошли несогласованные протестные акции из-за того, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за подписи мертвецов. Власти столицы несколько раз предлагали согласовать митинг, однако оппозиционеры отказались от предложенных мест проведения. По итогам несогласованной акции заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков и о применении насилия в отношении представителей власти.