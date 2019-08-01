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"Извинитесь!": обвиненный в плагиате Фадеев прервал молчание

18:22
  • четверг
  • 01 августа 2019

Продюсера шокировала сложившаяся ситуация

Российский продюсер Максим Фадеев потребовал от "уважаемых изданий", которые написали о плагиате в музыке певицы MOLLY, извиниться за свои необоснованные публикации.

"Я просто в шоке от того, что журналистской этики не существует. Никто не проверил, они просто меня обвинили и все", - возмутился Фадеев.

Он отметил, что репутация – это очень тонка вещь, ее потерять можно в одну секунду, пишет агентство URA.RU. Поэтому продюсер решил обратиться к владельцам изданий: "Извинитесь!".

Ранее саратовский композитор и лидер группы "Покровск Альянс" Павел Петров сообщил, что песня артистки MOLLY (Ольги Серябкиной) "Я просто люблю тебя" 2016 года похожа на композицию "Дни и ночи", которую он сочинил в 2012 году.

Ранее певица Елена Темникова, которая пять лет назад со скандалом покинула группу Serebro, намекнула на роман Серябкиной и Фадеева.

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