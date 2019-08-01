"Чертовщина": что связывает Юлию Началову, Алсу и Ольгу Бузову

Поклонники переживают, как бы не случилось беды

Оказывается, у покойной певицы Юлии Началовой и ныне здравствующих Алсу и Ольги Бузовой есть общее, что роднит их в мире шоу-бизнеса.

Это пиар-менеджер Анна Исаева. В своем Instagram она поделилась, что продвигала в СМИ свадьбы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, а также Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.

Однако пользователи социальных сетей заметили, что у всех, за с кем работала Исаева, жизнь складывается не совсем удачно. Про судьбу Началовой знает уже вся страна, Бузова с Тарасовым болезненно разошлись, а Алсу настиг грандиозный скандал на шоу "Голос". Поклонники переживают, чтобы в ее семье не было беды.

"Кого бы вы не пиарили, почему-то у всех все плохо в итоге. Энергетика у вас не очень", "Чертовщина какая-то получается", "Аня, хорошо, что вы нас всех не пиарите. В смысле замуж не отдаете", "Хоть бы с Алсу все было хорошо", - написали в комментариях пользователи.