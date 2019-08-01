Возбуждено дело о халатности из-за лесных пожаров

Из-за бездействия чиновников огонь распространился на большие территории

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири.

По версии следствия, должностные лица министерства лесного хозяйства не приняли должных мер по тушению пожара, в следствие чего пожары распространились на "значительные территории".

Как сообщает "Интерфакс", следственные действия проводятся в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ "Лесопожарный центр". В ведомствах проводится выемка документов, уточняет "Газета.Ru".

На данный момент в России горят более трех миллионов гектаров леса на территории Красноярского края, Иркутской области, Бурятии и Якутии. За прошедшие сутки ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 гектаров.

Видео тушения пожаров в Сибири