Убийцей ЛГБТ-активистки оказался другой человек

С задержанного после убийства ЛГБТ-активистки сняли подозрения

Появились подробности убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге: задержан новый подозреваемый в преступлении - 29-летний Алексей Волнянко.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал его. Волнянко признался в совершении преступления подписал чистосердечное признание

На Волнянко вышли после показаний ранее задержанного уроженца Киргизии Даврона Мухамедова. С него сняли подозрения, но он остается под стражей из-за обвинения в грабеже, сообщает РЕН ТВ.

В день трагедии Григорьева сначала выпивала с Мухамедовым, а затем провела вечер с Волнянко, после чего они поссорились, пишет "Экспресс-газета". Как установил Следственный комитет, находясь на улице, мужчина нанес Григорьевой восемь ударов ножом в лицо и спину. Активистка скончалась на месте.

Ранее друзья и знакомые Елены Григорьевой заявили, что с девушкой расправились из-за ее гражданской позиции. Активистка боролась за права людей с нетрадиционной ориентацией и выступала против войн и насилия. За это ей часто попадало.

Кроме того, СМИ сообщали, что Григорьева неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на постоянно поступающие угрозы. Она даже просила подругу позаботиться о ее кошке, если с ней что-то случится.

В полиции подтвердили, что от Григорьевой действительно поступали обращения, но все они были бытового характера и не касались возможных угроз для жизни.

Видео с места убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой