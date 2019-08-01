СК предъявил обвинения 5 фигурантам дела о массовых беспорядках 27 июля

В ходе предварительного разбирательства получены доказательства их вины

Следствие предъявило обвинения пятерым участникам массовых беспорядков, которые произошли на прошлой неделе на несогласованной акции в Москве. В пятницу Пресненский суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения. Для расследования уголовного дела создан специальный штаб, куда доставляют подозреваемых. В Следственном комитете сообщили, что к ответственности могут привлечь более десяти человек. Тех, кто принимал наиболее активное участие в столкновениях с силами правопорядка.

Только административными арестами массовые беспорядки в Москве едва ли закончатся. В четверг задержаны 5 человек, которым грозит уже уголовная ответственность. Известны и их имена, и даже состав преступления, с видеоподтверждениями.

Обвинение уже предъявлено Евгению Коваленко. Он бросает в полицейского мусорный бак. А Кирилл Жуков демонстративно бьет по лицу сотрудника Росгвадии. Тот, кстати, не реагирует. Продолжает спокойно стоять в оцеплении.

Сергей Фомин. Мужчина в красных шортах. Один из кураторов толпы. Он направляет людей в нужном направлении. Призывает двигаться за собой. Увидев, как к нему приближается омоновец, хватает у своего соратника ребенка. Прикрывается им, очевидно, надеясь, что с малолетним на руках его не задержат.

Сергея Сергеева подозревают в организации прорыва полицейского оцепления. Дэнни Кулинича - в том, что именно он руководил боевыми группами. Задержен также Алексей Меняйло, который дважды скрывался из здания суда во время заседаний по административным арестам. Следствие считает, что он работал тренером координаторов боевых групп.

Сейчас идут допросы. Меру пресечения суд должен избрать в пятницу. Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу. Их обвиняют по двум статьям уголовного кодекса – "Применение насилия в отношении представителя власти" и, главное, "Массовые беспорядки". Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. При этом надо понимать, что загреметь в тюрьму могут не только непосредственные участники незаконной акции. Но и те, кто организовывал ее, вербовал провокаторов, призывал людей выходить на улицы или даже проходил какое-либо обучение для участия в несанкционированном митинге. В Следственном комитете заявили, что в ближайшее время будут еще задержания.

Западные и прозападные СМИ ожидаемо возмутились. Тезисы известные - "полицейское государство, репрессии, насилие над гражданскими свободами".

"Странно слышать какие-то упреки от таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия и многих других, где власти просто остервенело мутузят собственное население, журналистов и граждан других стран, которые попадаются им под руку по поводу и без. О какой-либо пропорциональности собственных действий говорить не приходится, когда смотришь на разгон демонстраций в Париже, Франкфурте. Фергюсоне, в Лондоне, кстати говоря, и так далее. Так что, нашлись учителя", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Юристы тоже предлагают обратить внимание на мировой опыт. В Новой Зеландии, например, попасть в тюрьму можно, если противоправные действия совершает группа митингующих из 6 и более человек. В Великобритании - из 12 и более. А в Германии уголовная ответственность грозит всем, кто осмелится призывать к несогласованным акциям, даже если в итоге они не состоятся. Но главное везде сотрудники правоохранительных органов в подобной ситуации могут применять силу и спецсредства. Если бы, к примеру, в США протестующие решились распылить перцовый газ, как это сделали активисты в субботу на Тверской, американская полиция попросту открыла бы по толпе огонь. Так предписывает закон.

В Москве все началось с банального. Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму нескольким представителям оппозиции. Из-за проблем с собранными подписями. Там, среди прочего, нашли автографы умерших людей. Или те, что явно были внесены одной рукой, то есть не уникальные, поддельные. Это установили эксперты-почерковеды. Претендентов в кандидаты отказ, естественно, не устроил. Но пойти по законному пути - то есть обратиться в суд - они не захотели. Не были поданы жалобы и в Центризбирком. С требованием разобраться до митинга 27 июля обратился лишь один человек. Остальные - уже после массовых беспорядков. В четверг в ЦИК прошло первое заседание по рассмотрению подобных жалоб. Решено - направить часть подписей на перепроверку, совместную с представителями кандидатов в кандидаты. И это нормальная, а главное - законная практика. Важно также понимать, говорят в Центризбиркоме, что масштабы проблемы сильно раздуты. На данный момент в регистрации отказано только 57 претендентам. Для сравнения: на предыдущих выборах таких было 107 человек. То есть вдвое больше.

Но до интересов других горожан зачинщикам несанкционированного митинга, похоже, вообще не было никакого дела. Их-то и выборы не очень интересовали. Цель очевидна - беспорядки, столкновения, информационный шум. Чем больше - тем лучше. Место выбрали самое подходящее. У мэрии на Тверской улице. Это не перекрытый специально под нужды оппозиции проспект Сахарова, где 20 июля все прошло спокойно. Здесь развернуться попросту негде. Тротуар, предназначенный для прогулок, и сразу дорога, по которой едут машины. Звать людей сюда - сознательно обрекать их на конфликт с полицией.

Очень скоро стало ясно: в толпе действуют профессиональные провокаторы, пытающиеся искусственно нагнетать обстановку. Призывают к насилию, определяют направление движения толпы. Первыми выкрикивают слоганы для скандирования.

Прорыв ограждений, профессиональные "сцепки". Мирный стихийный митинг так не выглядит. Или вот еще. Скромный арсенал "мирного" митингующего: молотки, ножи, газовые баллончики, противогазы. Типичная экипировка бойца цветных революций. Бойца хорошо подготовленного, как правило, за границей. Часто - в Прибалтике.

Следственный комитет сейчас решает вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела - по факту финансирования акции. По некоторым данным, спонсорами беспорядков могли стать американские фонды при поддержке Госдепа США. Установлено, что на дестабилизацию политической ситуации только по открытым каналам организаторы в Москве получили более миллиарда рублей.

Останавливаться на достигнутом активисты явно не собираются. 27 июля был, похоже, лишь один из этапов, задел на будущее. Не случайно повсюду в соцсетях сейчас разбор полетов. Работа над ошибками и рекомендации.

Так, митингующим советуют брать с собой громкоговорители, чтобы эффективнее координировать толпу. Использовать разведку и сообщать другим о приближении полицейских. Делать короткие перерывы и отдыхать строго 15 минут. Так меньше людей разойдутся. Наконец, держаться группами по тысяче человек. Это для более эффектной картинки, которую с удовольствием будут смаковать некоторые российские и западные телеканалы.

Следующие несанкционированные протесты оппозиция наметила на 3 августа. Власти Москвы предложили провести законный митинг на проспекте Сахарова. Но оппозиционеры отказались. Активисты уже принялись угрожать - причем, едва ли не штурмом мэрии. Для этого, по имеющейся информации, они будут использовать даже автомобили.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр", Москва.