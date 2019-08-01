Лидеры думских фракций встретились с молодежью на "Территории смыслов"

Они обсудили самые злободневные проблемы

Не поддаваться на политические провокации призвал российскую молодёжь Геннадий Зюганов. В четверг руководитель КПРФ, а также лидеры ещё трёх парламентских фракций встретились в подмосковном Солнечногорске с участниками форума "Территория смыслов". Во время общения Сергей Неверов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов подняли темы, которые волнуют не только ведущих политиков, но и каждого гражданина нашей страны.

В этом году молодежный форум "Территория смыслов" переехал из Владимирской области в Подмосковье, передает "ТВ Центр". На берег живописного озера Сенеж. Здесь, в Солнечногорском районе, по мнению организаторов, можно с большим комфортом разместить участников, удобнее транспортная логистика, да и сам масштаб мероприятия потребовал его перемещения ближе к столице, ведь его посещают самые известные люди страны и сюда им проще добираться. Но от переноса места проведения форума суть не изменилась: главное здесь - смысл, а не территория.

Смена, которая стартовала 29 июля - политическая. Лагерь на берегу Сенежского озера собрал 1000 участников со всей страны. Это уже действующие муниципальные и региональные депутаты, представители молодежных крыльев политических партий, а также просто активные студенты и ученые, занимающиеся юриспруденцией, социологией и политологией.

ВИП-гостями этого дня стали председатели парламентских партий. Погода в четверг не сильно радовала, была переменчивой. Впрочем, участники лагеря посчитали это символичным. Все так же, как и политике. Главное, разобраться, в какую сторону дует ветер перемен. Так, чтобы не снесло порывом.

"У нас сейчас появилась опасность, которая еще вчера была не видна. Оранжевая проказа, которая поразила Грузию, Украину, Прибалтику, появилась на московских улицах. Те кукловоды, которые в 90 годы душили страну, обещают перестройку, обновленный социализм, рынок, свободу, а на самом деле разворовали и убили 80 тысяч предприятий и обескровили страну до такой степени, что она полезла в долги по всем статьям. Снова вылезли, не сообразуясь. Ну и власти нужно делать выводы", - отметил Геннадий Зюганов.

Тема сегодняшней дискуссии "Политика в эпоху постправды". Поднаторевшие за много лет на политическом фронте лидеры партий делились с молодежью опытом, как не утонуть в океане информации, которая нескончаемым потоком льется из весьма сомнительных источников, как отличить истинные факты от фейковых, и как не превратиться из активных молодых людей с четкой гражданской позицией в нарушителей закона. В центре особого внимания - недавние беспорядке в центре Москвы. Все руководители парламентских оппозиционных партий здесь единодушны: отличная от властей точка зрения - это одно, намеренные провокации, парализующие жизнь мегаполиса - другое.

"Перекрывать дороги, бунтовать, нападать на полицию, изображать, что кровь полилась, когда они сами создавали опасную ситуацию, это недопустимо. У нас не будет майдана, как в Киеве", - сказал Владимир Жириновский.

О том, как можно манипулировать фактами в ту или иную сторону. На примере все тех же несанкционированных митингов в столице. "Недавние абсолютно незаконные выступления молодежи в Москве, которые нарушили закон, нарушили Конституцию, но вот смотрите, по поводу количества участников этих несанкционированных абсолютно антиправовых выступлений. Официально говорятся 3,5 тысячи. Участник-организатор всегда будет стремиться завысить численность. Они говорят - 25 тысяч. У нас есть глаза, у нас есть видео, у нас есть фото", - отметил Сергей Миронов.

А это, пожалуй, настоящий пример цивилизованной демократии, а не уличных погромов, выдаваемых за нее. В одном зале собрались лидеры всех фракций и их сторонники. Вопросы от молодых участников форума более чем острые. Спрашивали, как говорится, не обращая внимания на ранги и звания. И о недостатке социальной поддержки, о последствиях лесных пожаров и паводков и мерах их предотвращения, о реальном состоянии экономики в стране, о возможности пересмотреть итоги приватизации. Темы поднимались настолько злободневные и дискуссионные, что редкий ответ обходился без эмоций.

До 4 августа этого времени участники форума представят на суд жюри свои личные и командные проекты в сфере политики. Победители получат гранты от миллиона до трех миллионов рублей.

Конечно, далеко не факт, что в будущем все эти молодые люди станут профессиональными политиками. Но то, что они уже сейчас являются неравнодушными гражданами своей страны, очевидно.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев, "ТВ Центр".