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Врачи в Индии удалили у ребенка 526 зубов (фото)

20:53
  • четверг
  • 01 августа 2019

Стоматологи столкнулись с необычным случаем

Индийские врачи провели операцию по удалению 526 зубов из нижней челюсти семилетнего мальчика.

Как пишут местные СМИ, ребенок пожаловался родителями на сильную боль, и они отвели его к стоматологу. Врачи сделали снимок, который показал редчайшую аномалию - композитную одонтому с полутысячей мелких зубов - от 0,1 до 15 миллиметров.

Операция длилась пять часов. Сейчас с мальчиком все хорошо, у него во рту остался 21 зуб - — столько, сколько положено в его возрасте.

Откуда у ребенка возникла такая патология, никто точно не знает. Врачи предполагают, что сказалось неблагоприятное воздействие окружающей среды. Также не исключено генетическое нарушение.  

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