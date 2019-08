Врачи в Индии удалили у ребенка 526 зубов (фото)

Индийские врачи провели операцию по удалению 526 зубов из нижней челюсти семилетнего мальчика.

Как пишут местные СМИ, ребенок пожаловался родителями на сильную боль, и они отвели его к стоматологу. Врачи сделали снимок, который показал редчайшую аномалию - композитную одонтому с полутысячей мелких зубов - от 0,1 до 15 миллиметров.

Doctors at #SaveethaDental College removed 526 teeth from a bag-like structure in 7-year-old Ravindran's mouth



