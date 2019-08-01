Врачи в Индии удалили у ребенка 526 зубов (фото)

Стоматологи столкнулись с необычным случаем

Индийские врачи провели операцию по удалению 526 зубов из нижней челюсти семилетнего мальчика.

Как пишут местные СМИ, ребенок пожаловался родителями на сильную боль, и они отвели его к стоматологу. Врачи сделали снимок, который показал редчайшую аномалию - композитную одонтому с полутысячей мелких зубов - от 0,1 до 15 миллиметров.

Doctors at #SaveethaDental College removed 526 teeth from a bag-like structure in 7-year-old Ravindran's mouth



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Image: ANI & EPS pic.twitter.com/aA9rGWLCG5 — The New Indian Express (@NewIndianXpress) 31 июля 2019 г.

Операция длилась пять часов. Сейчас с мальчиком все хорошо, у него во рту остался 21 зуб - — столько, сколько положено в его возрасте.

Откуда у ребенка возникла такая патология, никто точно не знает. Врачи предполагают, что сказалось неблагоприятное воздействие окружающей среды. Также не исключено генетическое нарушение.