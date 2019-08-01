Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая

Торговая война между странами не утихает

США с 1 сентября намерены усилить торговое давление на Китай. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Также Трамп написал в Twitter, что США ожидают продолжения диалога с КНР по торговому соглашению.

Вашингтон и Пекин долгое время находятся в состоянии торговой войны. В июле прошлого года США ввели 25-процентные пошлины на импорт более 800 видов китайских товаров общим объемом 200 миллиардов долларов. В ответ на это Пекин принял решение повысить пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 миллиардов долларов.

Между тем в КНР назвали условия для продолжения торговых переговоров с Вашингтоном. Китай не пойдёт на торговую сделку, если США не проявят должного уважения и не будут вести диалог на равноправной основе.