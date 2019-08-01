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Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая

21:04
  • четверг
  • 01 августа 2019

Торговая война между странами не утихает

США с 1 сентября намерены усилить торговое давление на Китай. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов.

Также Трамп написал в Twitter, что США ожидают продолжения диалога с КНР по торговому соглашению.

Вашингтон и Пекин долгое время находятся в состоянии торговой войны. В июле прошлого года США ввели 25-процентные пошлины на импорт более 800 видов китайских товаров общим объемом 200 миллиардов долларов. В ответ на это Пекин принял решение повысить пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 миллиардов долларов.

Между тем в КНР назвали условия для продолжения торговых переговоров с Вашингтоном. Китай не пойдёт на торговую сделку, если США не проявят должного уважения и не будут вести диалог на равноправной основе.

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