Зеленский лишился "правой руки"

Не обошлось без участия США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию.

Заявление уже лежит на столе у главы государства, сообщает "Интерфакс". О причинах отставки не сообщается, однако ранее украинские СМИ писали, что Богдан подаст в отставку из-за давления США, которые недовольны его связями с олигархом Игорем Коломойским.

Богдан всегда был правой рукой Зеленского. Во время президентской кампании он занимал должность юридического советника, а после вступления Зеленского в должность занять кресло главы администрации.

В России Богдана знают по его предложению сделать русский язык региональным в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Видео: Зеленский назначил адвоката Коломойского главой администрации