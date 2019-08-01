Зеленский лишился "правой руки"

Не обошлось без участия США
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию.
Заявление уже лежит на столе у главы государства, сообщает "Интерфакс". О причинах отставки не сообщается, однако ранее украинские СМИ писали, что Богдан подаст в отставку из-за давления США, которые недовольны его связями с олигархом Игорем Коломойским.
Богдан всегда был правой рукой Зеленского. Во время президентской кампании он занимал должность юридического советника, а после вступления Зеленского в должность занять кресло главы администрации.
В России Богдана знают по его предложению сделать русский язык региональным в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
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