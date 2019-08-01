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Зеленский лишился "правой руки"

21:26
  • четверг
  • 01 августа 2019

Не обошлось без участия США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Заявление уже лежит на столе у главы государства, сообщает "Интерфакс". О причинах отставки не сообщается, однако ранее украинские СМИ писали, что Богдан подаст в отставку из-за давления США, которые недовольны его связями с олигархом Игорем Коломойским. 

Богдан всегда был правой рукой Зеленского. Во время президентской кампании он занимал должность юридического советника, а после вступления Зеленского в должность занять кресло главы администрации.

В России Богдана знают по его предложению сделать русский язык региональным в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Видео: Зеленский назначил адвоката Коломойского главой администрации

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