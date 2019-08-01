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S7 вернула прежнее название "Сибирь" из-за лесных пожаров

21:55
  • четверг
  • 01 августа 2019

Авиакомпания хочет собрать деньги на посадку деревьев

Авиакомпания S7 временно вернула себе историческое название "Сибирь", чтобы привлечь внимание к лесным пожарам в России.

Компания намерена отчислять часть доходов на восстановление сгоревшего леса. С каждого проданного билета – 100 рублей,говорится в сообщении на сайте организации.

"Сибирь — наша родина, мы не можем оставаться в стороне от экологической проблемы региона. <…> Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев", - заявил председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

Сейчас в России горят более трех миллионов гектаров леса на территории Красноярского края, Иркутской области, Бурятии и Якутии. На тушение брошены силы МЧС и Минобороны.

Видео тушения пожаров в Сибири

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