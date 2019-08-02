"Меня спасли": Елена Малышева сделала откровенное признание о борьбе с раком

Теперь звезда телевидения регулярно проходит обследования

Елена Малышева едва не стала жертвой страшной болезни. У телеведущей возникли проблемы со здоровьем, которые лишь благодаря опытным медикам не привели к трагическому итогу.

"Три года назад меня спас от рака доктор, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии", - откровенно призналась она.

С тех пор 58-летняя звезда регулярно проходит обследование. "Чтобы не дать раку никаких шансов". – пояснила Елена.

Малышева предупредила россиян, что онкология очень опасна и не дает о себе знать, пока не станет слишком поздно. "Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит процесс зашел очень далеко", — отметила телеведущая.

Ранее Елена Малышева рассказывала, что вынуждена соблюдать жесткую диету. Однако почему ограничивает себя в еде, телеведущая предпочитала не объяснять.