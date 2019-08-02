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"Им нужна кровь": названа истинная цель организаторов незаконных митингов в Москве

10:24
  • пятница
  • 02 августа 2019

Координаторы столкновений в центре столицы врут своим сторонникам, уверен эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили несанкционированные акции в Москве. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Дмитрий Гусев.

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"Их (организаторов незаконных акций - прим. ред.) не устроил митинг 21 числа - большой митинг на проспекте Сахарова. Люди пришли и высказали свое мнение, но им этого было недостаточно. Они захотели скандала и крови. Им нужна кровь, неважно с чьей стороны: полицейских или митингующих. Им нужна кровь, им не нужен митинг. Им нужна любая заварушка, любой беспорядок, чтобы потом обвинить власть", - заявил эксперт. Полный комментарий Гусева смотрите в видео:

Власти Москвы в четверг согласовали проведение митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Заявка  на 3 августа была отозвана инициаторами, договориться о месте проведения не удалось.

Ранее были предъявлены обвинения пятерым участникам массовых беспорядков, которые произошли в столице на прошлой неделе. В Пятницу Пресненский суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

По информации Следственного комитета, к ответственности могут привлечь более десяти человек, среди них - организаторы и координаторы столкновений с силами правопорядка. Подробнее о незаконных акциях в центре столицы смотрите в репортаже ТВЦ:

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